Erdoğan'dan deprem çağrısı: Gelin hep beraber omuz omuza verelim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Gelin hep beraber omuz omuza verelim, yapı stokumuzu yenilemek için, kentlerimizi depreme dirençli hale getirmek için beraberce çalışalım” dedi.

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Erdoğan, kabine toplantısının ardından konuştu.

Öne çıkanlar şöyle:

‘İlk saatlerdeki yoğunluk dışında iletişimde aksaklık tespit edilmedi’

* 23 Nisan’daki 6,2 büyüklüğündeki deprem hepimizi endişelendirdi. İstanbul’daki kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza bir kere daha geçmiş olsun diyorum. Deprem sonraki panik, yüksekten atlama sebebiyle 173’ü İstanbul’da olmak üzere toplam 236 kardeşimiz hafifçe yaralandı. Bu kardeşlerimizin çoğunun tedavisi ayakta yapıldı. 20 vatandaşımızın tedavisi sürüyor.

* Yerin yaklaşık 7 kilometre altında meydana gelen deprem 13 saniye sürmüştür. 487 artçı sarsıntı yaşanmıştır. Dün de Elazığ’da 4,9 büyüklüğünde bir depremle karşılaştık. Elazığlı kardeşlerimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.

* Yine buradan Samsun’un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda meydana gelen iki evladımıza ve babalarına Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

* Operatörler tarafından 136 ilave baz istasyonu devreye girmiştir. İlk saatlerde oluşan aşırı yoğunluk dışında iletişimde herhangi bir aksaklık tespit edilmemiştir. Çevre illerdeki belediyelerimiz, depremden etkilenen kardeşlerimize destek olmak ve ihtiyaçlarını gidermek üzere İstanbul’a koşmuştur.

‘Aslında bu konulara hiç girmek istemezdik…’

* Her türlü engelleme girişimine rağmen, 1,2 milyon insanımıza temas ettik, yalnız olmadıklarını onlara hissettirdik. Millet bahçelerimizde deprem akşamı yaşadıkları şok sebebiyle evlerine girmekten çekinen vatandaşlarımıza hizmet vermiştir.

* 1903 bina ve 28 bin 254 bağımsız bölümün az hasarlı olduğu tespit edildi. İncelemesi yapılan diğer binalarda bir sıkıntıya rastlanmadı.

* Aziz milletim, muhalefetin yıllardır ciddi paralar harcayarak reklamını yaptığı projelerinse vatandaşın en çok ihtiyaç duyduğu gün nasıl sınıfta kaldığını hepimiz gördük. Aslında bu konulara hiç girmek istemezdik… Nitekim bugüne kadar hep sabırla ve vakarla hareket ettik. Hiç kimseyle polemiğe girmemeye özen gösterdik. Ancak çarşambadan bu yana öyle iftiralar maruz kaldık ki, inanın bunlara sessiz kalmak mümkün olmuyor.

‘Skandalların üzerine bant çekmek için İstanbul’a geldi’

* Bunu geçmişte tabii afetlerde defalarca yaşadık yine yaşıyoruz. Şimdi arkadaşlar, deprem çalışmalarımızı diline dolayan ana muhalefet partisinin genel başkanı, İstanbul’un yolunu ancak beş gün sonra hatırlayabilmiştir. İstanbullular depremin şokunu atlatmaya çalışırken sayın genel başkan miting yaptı. İstanbul’a da dayanışma için değil, yolsuzluk soruşturmasında ortaya saçılan yeni skandalların üzerine bant çekmek için geldi. Bakın bu trajik bir konudur. Bu milletin gündeminden kopmak demektir.

* Dar gelirli vatandaşlarımızın konut hayalini karartmak için çabalayanlara da buradan sesleniyorum. Hiç kusura bakmayın, İstanbul sizin siyasi ikbal heveslerinize kurban edilecek şehir değildir. İstanbul’un ihmali, gevşekliği, umursamazlığı kaldıracak lüksü yoktur. Artık bahane değil, çözüm üretme vaktidir.

‘Herkese elimizi uzatıyoruz’

* Bizim vazifemiz, afet kapımızı çalmadan şehrimizi bir an önce depreme hazır hale getirmektir. Bunun için el ele vermek, birlikte hareket etmek zorundayız. Enerjimizi eksiklerimizi süratla gidermek için kullanmalıyız. Dolayısıyla bugün bir kez daha herkese elimizi uzatıyoruz.

Gelin hep beraber omuz omuza verelim, yapı stokumuzu yenilemek için, kentlerimizi depreme dirençli hale getirmek için beraberce çalışalım. Deprem başta olmak üzere, doğal afetlere hazırlıklı ilgili konuları gündelik siyasetin geçici tartışmalarının dışında tutalım. Muhalefetten de aklıselimle, basiretle; ülkenin, milletin çıkarlarını önceleyen bir anlayışla davranmalarını bekliyoruz.

‘1381 engelli öğretmen ataması’

* Sözlerime son vermeden önce, inşallah çarşamba günü 1381 engelli öğretmenimizin atamasını gerçekleştireceğiz.