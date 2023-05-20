Erdoğan ‘zafer sarhoşluğu’na karşı uyardı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçmenlerini “Zafer sarhoşluğu içine girmiyoruz” diye uyardı.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, bugün deprem bölgesi Kahramanmaraş’ı ziyaret etti. ANKA’nın haberine göre burada seçime değinen Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*Ayın 28’inde de ben inanıyorum ki sizler bay bay Kemal’e hakikaten ‘vah vah Kemal’ diyeceksiniz.

*CHP genel başkanı ve ekibi ne yapıyor? Daha bitmemiş bir seçimin ilk tur sonucu üzerinden tehdit ve hakaret diliyle önlerine geleni itiyor, kakıyor, ötekileştiriyor. Bunca fark yedikleri şekilde bile nasıl böylesine bir kibir, böylesine bir nobranlık havası içine girdiklerini gördünüz. Allah muhafaza, ülkenin kaderinde söz sahibi olmaları durumunda bunların neler yapabileceklerini varın, siz hesap edin.

*Kendi partisi bile kazanmayacağına inanırken, masa yumruklayarak attığı nutukların hiçbir değeri yoktur. Bunun için, kalbiyle bizim yanımızda olan herkese düşen önemli bir görev var.

*Asla rehavete kapılmıyoru, zafer sarhoşluğu içine girmiyoruz. İkinci turda, 14 Mayıs’ta sandığa giden tek bir vatandaşımızın dahil fire vermesini istemiyoruz. İlk turda diğer adaylara oy vermiş kardeşlerimizin, ülkenin ve milletin aydınlık geleceği için bu defa bize destek vermesini bekliyoruz.