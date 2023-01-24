Erdoğan yasaklamıştı: İşçilerin grevi anlaşmayla sonuçlandı

Birleşik Metal-İş Sendikası, Kocaeli Çayırova’da işçilerinin grevde olduğu Green Transfo Energy’de (Schneider Enerji) anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

Toplu iş sözleşmesinde (TİS) anlaşma sağlanamayan yabancı sermayeli Schneider Enerji işçilerinin grevi, greve çıktıkları günün gecesinde milli güvenliği bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yasaklanmıştı.

Erdoğan, dün grevi 60 gün daha erteleyen karara imza atmıştı.

Yasak kararını tanımadıklarını açıklayan Birleşik Metal-İş üyesi işçilerse grevlerine devam etmişti. Sendika, anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

Sendikanın Twitter hesabındaki açıklamasına göre ücret zammı ilk altı ay için 31 Ağustos’taki saat ücretlerine yüzde 46,3 oranına ilaveten seyyanen 20 TL, ikinci altı ay için 28 Şubat 2023’teki saat ücretlerine yüzde 18 şeklinde oldu.

Mart’taki son altı aylık enflasyon oranının yüzde 18’i aşması halinde, aşan kısmın tamamı 28 Şubat’taki ücretlere yansıtılacak.

Üçüncü altı ay için altı aylık enflasyon oranının üzerine saat ücretlerine 5,04 TL eklenecek, dördüncü altıncı ay içinse altı aylık enflasyon oranında zam yapılacak.

Sosyal haklardaysa yıllık yüzde 100 zam yapılacak. Kurban Bayramı ödeneği için yüzde 120 oranında artış yapılacak.

Paylaşımda ayrıca “Bu hakların dışında iş yerine özgü çeşitli kazanımlar elde edilmiştir” dendi.