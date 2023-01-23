Erdoğan, Birleşik Metal-İş’in bir grevi için daha erteleme kararı imzaladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşik Metal-İş sendikasının bir grevi için daha ‘milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü’ gerekçesiyle 60 gün süreyle erteleme kararı imzaladı.

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Söz konusu erteleme, Birleşik Metal-İş’in Schneider Enerji Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Kocaeli Çayırova’daki grevi için getirildi.

Schneider Enerji işçileri, 23 Ocak'ta grev pankartını astılar… https://t.co/wJ9CEMBPuL — BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) January 23, 2023

Karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

Daha önce 13 Aralık’ta Erdoğan Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikalarının Kocaeli’ndeki grev kararlarının ‘milli güvenliği bozucu nitelikte’ görüldüğü için 60 gün süreyle ertelenmesine karar vermişti.

Söz konusu karar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 63’üncü maddesi gereğince verildi.

Erdoğan dört sene önce partisinin il başkanları toplantısında “Bizimle beraber grev denilen olaylar ortadan kalktı. Şimdi grevler yok. Grev olmuyorsa işçinin hakkını veriyorsun, hukukunu gözetiyorsun demektir” demişti.

AKP döneminde 20’yi aşkın grev yasaklandı.