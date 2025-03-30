Erdoğan: Yargı süreçlerinin, politize edilerek sulandırılmasına kimse itibar etmemeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, PKK’nın silah bırakma çağrısına uyması gerektiğini söyledi: “Şimdi sıra, örgütün çağrıya amasız fakatsız uymasına gelmiştir. Bu konuda da sınırsız bir vakte ve tahammüle sahip değiliz.”

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DEM Parti heyeti üç görüşmenin ardından 27 Şubat’ta PKK lideri Abdullah Öcalan’ın ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ başlıklı açıklamasını İstanbul’da aktarmıştı. Öcalan PKK’ya şöyle seslenmişti: “Devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir.”

PKK, 1 Mart’ta Öcalan’ın çağrısına uyarak ateşkes ilan ettiğini açıklamıştı.

Yayınladığı Ramazan Bayramı mesajında, son dönemdeki İmralı Heyeti’yle yürütülen sürece değinen Erdoğan, şu açıklamaları yaptı:

“‘Terörsüz Türkiye’ hedefimiz doğrultusunda başlattığımız çalışmaları, yol haritamıza uygun şekilde sürdürüyoruz. Devletimiz, çağrı yapılmasını sağlayarak üzerine düşeni yapmıştır. Şimdi sıra, örgütün çağrıya amasız fakatsız uymasına gelmiştir. Bu konuda da sınırsız bir vakte ve tahammüle sahip değiliz.

Daha fazla oyalanılmadan, örgütün kendini feshetmesini ve silahlarını tamamen bırakmasını bekliyoruz. Küresel, bölgesel ve iç dinamiklerimiz bize, böyle bir sürecin başarıyla neticelenmesine, hiç olmadığı kadar uygun bir zemin sunmaktadır. Bunu hep birlikte başardığımızda, ülkemizi 40 yıllık kanlı ve zorlu bir musibetten, inşallah tamamen kurtarmış olacağız.

Erdoğan, deprem konusunda belediyeler nedeniyle arzu ettikleri dönüşümü yapamadıklarını söyledi ve şöyle devam etti:

“Emniyet ve yargı güçlerimiz tarafından son dönemde yapılan operasyonlar, belediyelerden kaynaklanan gecikmelerin sebebini daha iyi anlamamıza vesile olmuştur. Altyapısı ve üstyapısıyla İstanbul’a hizmet için tahsis edilen kaynakların şahsi ikbal hırsları ve kişisel ticari çıkarlar uğruna yağmalanması, bu şehrin halkına yapılmış en büyük ihanettir.

Elbette her İstanbullunun kendisinin ve evlatlarının geleceğini, hayatını, güvenliğini, huzurunu çalanlardan hesap sorma hakkı vardır.

Batı ülkelerinde ortaya çıktığında ‘Demokrasinin, hukuk devletinin, ahlaklı siyasetin ve ilkeli yönetimin gereği’ olarak alkışlanan yargı süreçlerinin, ülkemizde politize edilerek sulandırılmasına kimse itibar etmemelidir.”

Cumhurbaşkanı, son olarak “‘Türkiye’yi çökertirsek, iktidarı da çökertmiş oluruz’ anlayışıyla hareket edenleri, aziz milletimizin ferasetine havale ediyoruz” dedi.