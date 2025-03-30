Erdoğan'dan 10 hükümlüye af: İkisi Hizbullahçı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 10 hükümlünün kalan cezalarının ‘sakatlık, kocama ve sürekli hastalık halleri’ nedeniyle kaldırılmasına karar verdi.

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Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda Ali Dinç’in ‘kocama hali’, Kenan Karataş’ın ‘sakatlık hali’, Ziya Yılmaz’ın ‘sürekli hastalık ve kocama hali’, Gülden Aşık, Hulki Nas, Abdulkadir Ekingen ve Hamit Çöklü’nün ‘sürekli hastalık hali’, Uğur Eper, Şehmus Alpsoy ve Ayhan Kaba’nın ‘sürekli hastalık ve sakatlık hali’ nedeniyle kalan cezaları kaldırıldı.

Alpsoy ve Çöklü Hizbullah davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Erdoğan, söz konusu kararları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104’üncü maddesinin 16’ncı fıkrası hükmü uyarınca verdi.