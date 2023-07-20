Erdoğan ‘üçte üç’ yaptı: BAE devlet başkanına da Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan’a Togg hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan’a Togg hediye etti

‘Piyasaların sevdiği bir isim’ olarak tanıtılan Mehmet Şimşek’in ekonomi koltuğuna geçmesine rağmen yabancı yatırımcının Türkiye’ye dönüşüne dair güçlü belirtiler yok. Şimşek bu nedenle seçim sonrası döviz bulabilmek için yönünü Körfez’e çevirmiş ve ilk gezisini BAE yapmıştı. Sonrasında Katar ve Suudi Arabistan’ı da ziyaret etmişti.

Şimşek’ten sonra Erdoğan da Körfez turuna çıktı. Kendisi de önce Suudi Arabistan’ı, sonrasında Katar’ı ziyaretti. Erdoğan’ın son durağı da dün BAE oldu.

Suudi Arabistan’ın veliaht prensine ve Katar emirine Togg hediye eden Erdoğan, son olarak BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan’a da Togg hediye etti.