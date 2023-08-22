Erdoğan: Türkiye’yi mülteci akınıyla sıkıştırma senaryolarını boşa çıkartıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Türkiye’yi mülteci akınıyla sıkıştırma senaryolarını boşa çıkarttıkları’nı söyledi.

Tayyip Erdoğan. (AA)

Erdoğan, Ankara’da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumu’nda düzenlenen mezuniyet törenine katıldı. ANKA’nın haberine göre Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*15 Temmuz darbe girişiminden sonra kritik kurumlarımızı yeniden yapılandırdık. Eğitim süreçlerinden insan kaynağı teminine, atamalardan müfredata kadar geniş bir yelpazede önemli değişikliklere gittik. Bunun olumlu neticelerini pek çok alanda görüyoruz. Diğer kurumlarımız gibi, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimizin de yeni bir ruha kavuştuğuna memnuniyetle müşahede ediyoruz.

-Türkiye önünde sonunda terör belasından muhakkak kurtulacaktır. Ne DEAŞ ile mücadele kılıfı altında verilen tırlar dolusu silahlar ne de ağababalarından gördüğü destekler teröristleri bekleyen acı akıbetin önüne geçemeyecektir. Buradan bir kez daha ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde hiçbir terör örgütüne yer olmadığını ifade etmek istiyorum. Teröristler ya nedamet duyup, Türk adaletine teslim olacaklar ya da devletimizin demir yumruğuyla yüzleşeceklerdir. Bunun dışında önlerinde başka hiçbir yol yoktur.

*Vatandaşımızın canına, malına, huzuruna kasteden kim varsa hepsinin tek tek tepelerine biniyoruz, bineceğiz. Türkiye’yi mülteci akınıyla sıkıştırma senaryolarını boşa çıkartıyoruz.

*Yıl başından bu yana 143 bin düzensiz göçmenin ülkemize girişini engelledik. Kaçak olarak ülkemizde bulunan veya suça bulaşanları da tespit ediyor ve süratle sınır dışı ediyoruz. Bu kapsamda son 2,5 ayda yakalanan 61 bin kaçak göçmenden 25 bini sınır dışı edildi. Düzensiz göçe karşı her türlü tedbiri alırken, ülkemiz ekonomisine katkı yapan, istihdam oluşturan, Türkiye’de eğitim gören yabancı misafirlerimizi de bağrımıza basıyoruz.

*Gönüllü, onurlu, güvenli geri dönüşleri yaygınlaştırmak amacıyla Suriye’nin kuzeyinde inşa edilen kalıcı konutların yapımı sürüyor. Katar’ın mali desteği ile inşa edilen bu konutların tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 1 milyon kardeşimiz huzuru kalple vatanlarına dönebileceklerdir.