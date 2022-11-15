Erdoğan, Suudi veliaht prensi Selman’la görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bali’deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü.

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Zirvenin yapıldığı Apurva Kempinski’de iki lider, basına kapalı bir araya geldi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından Ankara’yla Riyad arasındaki diplomatik ilişkiler bozulmuştu. Erdoğan Suudi Arabistan hükümetinin ‘üst düzey’ yetkililerini Kaşıkçı’nın öldürülmesi talimatını vermekle suçlamıştı.

Ayrıca Suudi Arabistan mahkemelerini eleştirerek tahrifat endişesiyle Türkiye’de yürütülen davaya ilişkin kanıtları paylaşmayı reddetmişti. Ama Türkiye ekonomisi zora girince işler değişti.

Selman’la kucaklaşmıştı

Mahkeme 7 Nisan’da Kaşıkçı’nın 2018’de İstanbul’da başkonsoloslukta öldürülmesiyle ilgili 26 sanıklı davada yargılamayı durdurarak dosyanın Suudi Arabistan’a devredilmesine karar verildi. Muhalefetse bu adımı Suudi Arabistan’la ilişkilerin düzelmesi ve Türkiye’nin döviz girdisi yaratma ihtiyacı nedeniyle atıldığı gerekçeleriyle eleştirmişti.

Daha sonra Erdoğan, ilişkileri düzeltmeye çalışmak için aylar sonra nisanda Suudi Arabistan’ı ziyaret etmişti. Türkiye ayrıca Kaşıkçı’nın 2018’de İstanbul’da öldürülmesiyle ilgili davayı Suudi Arabistan’a devretmişti.

Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti sırasında Selman’la bire bir görüşüp kucaklaşmış, bu görüşme krizdeki Türkiye ekonomisini rahatlatmaya yardımcı olabilecek Suudi yatırımlarının gerçekleşme ihtimalini gündeme getirmişti.

Erdoğan, 17 Haziran’da veliaht prensle Ankara’daki görüşmelerde ilişkileri ‘çok daha yüksek seviyede nerelere taşıyabileceklerini değerlendireceklerini’ söylemişti.