Erdoğan, sonunda CHP’li başkan Karalar’ı da aradı

7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası CHP’li Adana belediye başkanını aramaması dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan nihayet telefonu çevirdi.

Erdoğan ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar.

Erdoğan, can kaybı haberlerinin geldiği Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinden bilgi almak için görüşmeler yapmıştı.

AKP’li belediye başkanlarını ve valileri arayan Erdoğan, Hatay’ın CHP’li belediye başkanı Lütfü Savaş ve Adana’nın CHP’li belediye başkanı Karalar’ı aramamıştı.

Bu tutum sosyal medyada tepki çekince Erdoğan, CHP’li Karalar’ı aradı.

Anadolu Ajansı’nın geçtiği habere göre Erdoğan, Adana, Osmaniye ve Kilis belediye başkanlarını arayarak bilgi aldı.

Kandilli Rasathanesi’nin aktardığına göre Gaziantep’te sabah 4.17’de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ysa depremin Kahramanmaraş’ta ve 7,7 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, saat 09:54 itibariyle toplamda 284 can kaybı, 2 bin 323 yaralı olduğunu açıkladı.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) de depremin Gaziantep’te olduğunu, 7,8 büyüklüğünde meydana geldiğini kaydetti. EMSC ayrıca 04:28’de Osmaniye’de 6,3 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldiğini de ölçtü.