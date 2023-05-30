Erdoğan-Şimşek görüşmesi ‘olumlu’ geçmiş

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la eski bakan Mehmet Şimşek arasındaki görüşmenin ‘olumlu’ geçtiğini aktardı.

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İktidarın ekonomi politikaları kur, enflasyon ve cari açık gibi göstergelerde rekor getirmişti. Buna siyasi belirsizlik de eklenince yabancı yatırımcı ülkeyi terk etmişti.

Uzmanların çağrılarına karşın Erdoğan, faizleri düşürmekte ısrarcı olduğunu her fırsatta vurguluyor.

Seçimleri kazanan Erdoğan, balkon konuşmasında ”Uluslararası itibara sahip finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz” demişti.

Yeni kabine için gözlerin çevrildiği Erdoğan dün Mehmet Şimşek’le görüştü.

Hürriyet yazarı Selvi, bu görüşmenin olumlu geçtiğini yazdı: ”Yeni dönemde Mehmet Şimşek ekonomiyi üstlenirse Lütfü Elvan ile Cevdet Yılmaz’ın da içinde yer alacağı bir takım oyununun kurulacağı söyleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ayrılabileceği söyleniyor. Kabinede ayrıca bir afet bakanlığı olacak.”