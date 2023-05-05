Erdoğan savaş pilotlarına güvenmiyormuş

Gazeteci İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın savaş pilotlarına güvenmediği ve sadece 25-30 pilotun koruma uçuşu yapmasına izin verildiğini aktardı.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadaki profillerinde pilot montuyla çekilen fotoğrafını kullanmaya başlamıştı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bu görüntünün aksine Erdoğan‘ın pilotlara güveninin olmadığını yazdı.

Saymaz’a konuşan ‘bir TSK mensubu’nun aktardıkları şöyle:

*Cumhurbaşkanı’nın indiği askeri veya askeri/sivil ortak hava meydanlarında o askeri birlik ile Erdoğan orada bulunduğu sürece nöbet tutacak tüm askerlerin T.C. kimlik numaraları Beştepe’nin güvenlik ekibi tarafından soruşturmadan geçiriliyor. Soruşturmadan geçenlerin nöbet tutmasına izin veriliyor.

*Mermiler toplatılıyor, silahlardaki iğneler bile söktürülüyor. O askeri birlik savunmasız hale getiriliyor.

*Cumhurbaşkanının uçak ve helikopterle yapacağı seyahatlerde koruma amaçlı iki F-16 havada oluyor. Helikopterle yapılan seyahatlerde ilave olarak Jandarma Atak helikopterleri kalkıştan inişe kadar eşlik ediyor. Yurt dışı seyahatlerinde F-16’lar ülke sınırına kadar koruma sağlıyor.

*Koruma amaçlı uçan F-16 ve jandarma helikopter pilotları da cumhurbaşkanlığı tarafından soruşturulup onay verilenlerden seçiliyor. Her uçuş öncesi, uçacak isimler tekrar soruşturmaya tabii tutuluyor. Hava Kuvvetleri’ndeki F-16 pilotlarından yaklaşık yüzde 10’unun, yani 25-30 pilotun bu koruma uçuşunu yapmasına müsaade edildiği biliniyor.

*Akıncı 4’üncü Ana Jet Üssü’ndeki altı F-16 savaş uçağı cumhurbaşkanlığının savunması için kullanılıyor.