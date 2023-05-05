Erdoğan savaş pilotlarına güvenmiyormuş

Gazeteci İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın savaş pilotlarına güvenmediği ve sadece 25-30 pilotun koruma uçuşu yapmasına izin verildiğini aktardı.
Erdoğan, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadaki profillerinde pilot montuyla çekilen fotoğrafını kullanmaya başlamıştı.
Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bu görüntünün aksine Erdoğan‘ın pilotlara güveninin olmadığını yazdı.
Saymaz’a konuşan ‘bir TSK mensubu’nun aktardıkları şöyle:
*Cumhurbaşkanı’nın indiği askeri veya askeri/sivil ortak hava meydanlarında o askeri birlik ile Erdoğan orada bulunduğu sürece nöbet tutacak tüm askerlerin T.C. kimlik numaraları Beştepe’nin güvenlik ekibi tarafından soruşturmadan geçiriliyor. Soruşturmadan geçenlerin nöbet tutmasına izin veriliyor.
*Mermiler toplatılıyor, silahlardaki iğneler bile söktürülüyor. O askeri birlik savunmasız hale getiriliyor.
*Cumhurbaşkanının uçak ve helikopterle yapacağı seyahatlerde koruma amaçlı iki F-16 havada oluyor. Helikopterle yapılan seyahatlerde ilave olarak Jandarma Atak helikopterleri kalkıştan inişe kadar eşlik ediyor. Yurt dışı seyahatlerinde F-16’lar ülke sınırına kadar koruma sağlıyor.
*Koruma amaçlı uçan F-16 ve jandarma helikopter pilotları da cumhurbaşkanlığı tarafından soruşturulup onay verilenlerden seçiliyor. Her uçuş öncesi, uçacak isimler tekrar soruşturmaya tabii tutuluyor. Hava Kuvvetleri’ndeki F-16 pilotlarından yaklaşık yüzde 10’unun, yani 25-30 pilotun bu koruma uçuşunu yapmasına müsaade edildiği biliniyor.
*Akıncı 4’üncü Ana Jet Üssü’ndeki altı F-16 savaş uçağı cumhurbaşkanlığının savunması için kullanılıyor.