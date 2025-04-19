Erdoğan: Nüfus sorunu bir tehdit

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘nüfus sorunu’nun Türkiye için ‘tehdit’ olduğunu söyledi ve ekledi: “İnşaat sektörü stüdyo tarzı 1+1 konutlar yapmaya yöneldi. Asıl tehlike burda.”

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Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) 5. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Erdoğan, Türkiye’nin çekildiği İstanbul Sözleşmesi’ni de “Sözleşme değil, kanun yaşatır” diyerek hedef aldı.

Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

* Birileri yüzleştiğimiz tehditlere gözlerini kapatmış durumda. En iyimser projeksiyonlar bile Türkiye nüfusunun 10 yıl sonra artıştan azalışa döneceğine işaret ediyor. Nüfusumuzun 10 milyon gerilemesi bekleniyor.

* Ülkemize açıkça söylemek gerekirse büyük bir pusu kurdular. Yanlış eğitim politikasıyla, yanlış nüfus kontrolü politikasıyla milletimize güç ve zaman kaybettirdiler. Ancak ihanet kelimesinin tarif edebileceği bu yanlışı bugün de muhalefet eliyle, muhalefet belediyeleri eliyle halen devam ettirmeye çalışıyorlar.

* Batı’nın bile kurtulmak için yollar aradığı cinsiyetsizleştirme politikalarının ülkemizdeki savunuculuğunu muhalefet yapıyor. Belediyelerde personele maaş dahi ödeyemezken bakıyorsunuz milletin kaynaklarını sapkın akımlara peşkeş çekmekten utanmıyorlar. LGBT paçavralarıyla donattıkları belediyelerde ortaya çıkan yolsuzlukları ise hepimiz ibretle takip ediyoruz.

‘İnşaat sektörü 1+1 konutlar yapmaya yöneldi’

* Elbette mesele sadece muhalefetin ihanetiyle sınırlı değil. Neoliberal kültürün özendirdiği hayat tarzının olumsuz etkileriyle de karşı karşıyayız. Toplumun temeli olan aile kurumu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tehdit ve tehlike altındadır. Ailenin, aile kurmanın, çocuk sahibi olmanın daha önce hiç olmadığı kadar örselendiği bir dönemin içindeyiz.

‘Gençler tek yaşıyor, 1+1 ev onlara yetiyor’

* Biliyoruz ki bugün pek çok aile 25 yaşına, 30 yaşına, 35 yaşına gelmiş çocuklarını evlenip yuva kurmaya, çocuk sahibi olmaya ne yazık ki ikna edemiyor. İnşaat sektörü artık 4+1 veya 3+1 değil, daha ziyade stüdyo tarzı 1+1 konutlar yapmaya yöneldi. Asıl tehlike burada. Çünkü gençler tek başlarına yaşıyor ve 1+1 ev onlara yetiyor.

‘Sözleşme değil, kanun yaşatır’

* Kadına yönelik şiddetle samimiyetimizin en yakın şahidi sizlersiniz. 6284 sayılı kanunun tavizsiz uygulanmasına verdiğimiz önemi bugün bir kere daha ifade ediyorum. Sözleşme değil, kanun yaşatır.

* İş dünyası, eğitim ve siyaset olmak üzere kadınların kazanımlarında herhangi bir geriye gidişe izin vermedik, izin vermeyeceğiz. Kadınların kıyafetlerinden dolayı ayrımcılığa uğradığı karanlık günler artık geride kaldı. Yıllardır titizlikle inşa ettiğiniz cam tavanlar paramparça oldu.

‘Yeni Türkiye’ye eninde sonunda uyum sağlayacaksınız’

* Kamunun ve özel sektörün tepe noktalarında daha fazla kadın görmeye alışacaksınız. Kadınların başörtüsüne, kılık kıyafetine, inancını kamusal alanda yaşama iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz. Yeni Türkiye’ye eninde sonunda uyum sağlayacaksınız.

* Kadın düşmanı zihniyet AK Parti iktidarıyla artık tarihe karışmıştır. Biz sorumluluk sahibi olduğumuz sürece orada kalacaktır. ‘Türkiye Yüzyılı’nı da inşallah siz kadınlarla birlikte inşa edeceğiz.