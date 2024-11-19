Erdoğan: NATO, Rusya’nın nükleer doktrin adımını gözden geçirmeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Rusya’nın attığı bu adım (yeni nükleer saldırı doktrini) NATO yetkilileri tarafından düşünülmelidir, gözden geçirilmelidir” dedi.

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Erdoğan, Brezilya’daki G20 Liderler Zirvesi’nde basın toplantısı düzenledi.

BBC’den James Landale, Erdoğan’a şu soruyu sordu:

“Önemli bir NATO lideri olarak, Rusya’nın, nükleer silahlanması olmayan ülkelere karşı nükleer saldırıda bulunabilmesinin önünü açan yeni doktrini hakkında endişeli misiniz?”

Erdoğan soruya ilk olarak “Bununla ne anlatmak istedin” diyerek yanıt verdi.

Landale, sonrasında soruyu daha detaylı bir şekilde tekrarladı.

Erdoğan özetle şu cevabı verdi:

“Rusya’nın bu açıklaması her şeyden önce kendine yönelik bir tavıra karşı konvansiyonel silahlara karşı alınan bir tedbirdir diye düşünüyorum. Rusya’nın attığı bu adım, NATO yetkilileri tarafından düşünülmelidir, gözden geçirilmelidir.

Her şeyden önce Rusya kendisini koruyacak güce, kendisini koruyacak tedbirlere sahiptir, sahip olmak durumundadır. Aynı şekilde bir NATO ülkesi olarak biz de kendimizi koruyacak adımları atmak durumundayız.

Şu anda Ukrayna bizim komşumuz, Rusya bizim komşumuz. Onlarla da ikili ilişkilerimizi bu noktada korumak durumundayız.

Temenni ediyorum ki bir an önce kesin ateşkesi Ukrayna ve Rusya arasında sağlarız ve dünyanın beklediği barışı temin etmiş oluruz.”

‘Nükleer yanıt’ doktrini

Putin, bugün (19 Kasım) öğle saatlerinde ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladı.

Güncellenen doktrin, nükleer silah sahibi başka bir ülke desteğiyle Rusya topraklarına balistik füze saldırısında bulunulması durumunda Rusya’nın nükleer yanıt vermesine olanak sağlıyor. İnsansız hava araçları veya savaş uçaklarıyla yapılan saldırılar da bu kapsama alındı.

Rusya, müttefiki Belarus’a bir tehdit olması durumunda da nükleer silah kullanabilecek.

Ayrıca ‘bir ittifak üyesi tarafından saldırganlık yapılması’ da yine nükleer yanıt verilebilecek bir gelişme olarak tanımlanırken söz konusu ülkenin bağlı olduğu tüm ittifak üyeleri da olası saldırganlığın tarafı sayılacak.

‘Rusya’nın tutumu nükleer savaşın olmayacağı yönünde’

Doktrinin açıklanmasından yaklaşık üç saat sonra Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Rusya’daki Bryansk bölgesindeki cephaneliği vurduğunu bildirdi.

Böylece Ukrayna, Rusya’yı ilk kez ABD yapımı bir füzeyle vurmuş oldu.

TRT‘nin aktardığına göre saldırının ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Rusya’nın nükleerden savaştan yana olmadığını söyledi:

“ABD’nin Rusya’nın derinliklerine yönelik saldırıya izin kararına uygun bir şekilde tepki vereceğiz. Nükleer silahın caydırıcı olduğunu düşünüyoruz. Rusya’nın tutumu nükleer savaşın olmayacağı yönünde.”