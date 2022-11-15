Erdoğan, Meloni’yle ‘düzensiz göç’ü görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, G20 Zirvesi’nde görüştü. Görüşmede ‘düzensiz göç, Akdeniz’de iş birliği ve Ukrayna savaşı’nın konuşulduğu duyuruldu.

Erdoğan, G20 Zirvesi’nde Meloni’yle görüştü (AA)

İstanbul Taksim’deki saldırı sonrası programını iptal etmeyen Erdoğan, dün, özel uçak ‘TRK’ ile Endonezya’ya G20 Liderler Zirvesi’ne gitti. G20 zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ardından Erdoğan, İtalya’nın yeni başbakanı Meloni’yle de görüştü.

İtalya Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, liderler ‘düzensiz göç, Akdeniz’de iş birliği ve Ukrayna savaşı konularını’ ele aldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Başbakan, masum sivillerin hayatını kaybettiği alçak terör saldırısı dolayısıyla kendisinin ve hükümetin Türk halkının acısını paylaştığını bizzat ifade etti. İki lider terörizme karşı ortak mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

*Liderler görüşmelerinde Akdeniz bölgesinin geniş potansiyelini ortaklaşa değerlendirme fırsatı üzerinde mutabık kaldılar.

*İki lider, düzensiz göçle mücadele etmek ve Libya krizinin çözümünü kolaylaştırmak için birlikte çalışma ihtiyacını vurguladılar. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaştaki gelişmeler ve Türkiye ile İtalya’nın birlikte yer aldığı uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu başlıca zorluklar da ele alındı.

*Başbakan Meloni ayrıca NATO çerçevesinde İtalya ve Türkiye arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı ve Roma ile Ankara arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirmek için birlikte çalışma isteklerini yineledi.