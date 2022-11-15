Erdoğan peş peşe Biden ve Macron’la görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, G20 zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Biden. Fotoğraf: AA

İstanbul Taksim’deki saldırı sonrası programını iptal etmeyen Erdoğan, dün, özel uçak ‘TRK’ ile Endonezya’ya G20 Liderler Zirvesi’ne gitti.

Erdoğan, bazı liderlerle birebir görüşüyor.

Erdoğan önce Biden’la, hemen ardından Macron’la görüştü.

Diken’in Dışişleri kaynaklarından edindiği bilgiye göre Biden kısa süren görüşmede İstanbul’daki bombalı saldırı nedeniyle Erdoğan’a başsağlığı diledi.

Erdoğan ve Macron. Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından paylaşılana göre, Erdoğan ve Biden, ticaret ve güvenlik konuları başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri konuştu. Biden, İstanbul’daki bombalı saldırı nedeniyle Erdoğan’a başsağlığı dilerken tahıl koridorunda yaşanan sorunun çözülmesi ve sevkıyatın tekrar başlaması yönündeki çabalarından dolayı Erdoğan’a teşekkür etti.

Biden, F-16 konusunda desteklerin devam edeceğini belirtirken Türkiye’nin, İsveç’in NATO üyeliği sürecinde Türkiye’nin önemli bir aktör olduğunu belirtti.