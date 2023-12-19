Orban’ın ‘en karlı’ alışverişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’a Togg hediye etti. Karşılığında at hediye eden Orban “Yaptığım en iyi anlaşma” dedi.

Erdoğan ve Orban.

Erdoğan dün Macaristan’da temaslarda bulundu.

Körfez ülkelerinin liderlerine ‘Togg hediye etme geleneğini’ burada da sürdüren Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban’a Togg hediye etti.

Bu hediyeyi karşılıksız bırakmayan Orban da Erdoğan’a at hediye etti.

Hediyeleşmeyi Twitter hesabından paylaşan Orban “Yaptığım en iyi anlaşma! 1 beygir gücüne karşılık 435 beygir gücü aldım” dedi.