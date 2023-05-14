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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan karar değiştirip Ankara’ya geçti

Oyunu İstanbul’da kullanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sonuçları takip etmek için Ankara’ya geçti.

Tayyip Erdoğan. (AA)

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oylarını İstanbul’da kullandı. Erdoğan oyunu kullandıktan sonra “Bütün sandık kurulu üyelerine başarılar diliyorum. Süreci İstanbul’dan takip edeceğim” demişti.


Ancak Erdoğan, ilerleyen saatlerde İstanbul’dan Ankara’ya geçti.

Esenboğa Havalimanı’ndan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçen Erdoğan, seçimi Ankara’dan takip edecek.

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