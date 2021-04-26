29 Nisan’dan, 17 Mayıs’a tam kapanma

Türkiye, 29 Nisan Perşembe saat 19.00’dan, 17 Nisan Pazartesi saat 05.00’a kadar tam kapanmaya gidiyor.

Fotoğraf: AA

Vaka sayılarındaki artışın durmaması üzerine iki hafta önce yapılan kabine toplantısında tedbirler 15 gün süreyle sıkılaştırılmış, beklenen sonucun elde edilememesi halinde ‘çok daha sert’ tedbirler alınacağı açıklanmıştı.

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Yetkililer, Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılan kabine toplantısında Ramazan Bayramı sonrasına kadar üretimi etkilemeyecek biçimde tam kapanmanın tartışılacağını söylemişti.

Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

*Eski bakanlara yöneltilen linç kampanyalarını kınıyorum.

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*Biden, coğrafyamızda yaşanan acı olaylarla ilgili mesnetsiz ifadeler kullanmıştır. Açıklamalardaki ifadelere Türkiye karşıtı grupların baskısıyla yer verildiğini düşünüyoruz.

*Türkiye olarak tarihte yaşanan acıların yarıştırılması gibi bir anlayışı kesinlikle insani bulmuyoruz fakat böyle bir yarışa girilecekse alnı ak çıkacak tek devletin biz olacağını belirtmek isteriz.

*Esasen son iki asırda en büyük sivil, can kayıpları Osmanlı coğrafyası yani bizim vatanımızda olmuştur. 10 milyon insanın yarısı ölüm yarısı sürgün acısı yaşamıştır. Bunu biz söylemiyoruz bizzat batılı tarihçiler söylüyor.

*Biz hala en başta söylediğimiz yerdeyiz. Tarihteki olayların ortaya çıkarılması bu işin erbabına yani tarihçilere bırakılmalıdır. Ortak bir komisyon kurulması teklifimize cevap alamadık.

*Ben belgeyle konuşuyorum, Sayın Biden gibi konuşmuyorum, o neye dayanarak konuşuyor bilmiyorum.

*(Tarihi belgeleri inceleme) Hodri meydan diyoruz.

*Kızılderilileri zaten söylememe gerek yok. Her şey ortada.

*Haziranda Biden’la yeni bir sayfa açabileceğimizi düşünüyorum.

*Sayın Biden’la birbirimize yabancı değiliz, sağ olsun rahatsızlığımızda evimize kadar gelip ziyaret etti. Nasıl oldu da Ermeni lobisine yenik düştü anlamadım.

Yeni tedbirler

*Özel hastanelerde yoğun bakım ve aşı hizmetlerinden dolayı ücret talep edildiğine dair şikayetler alıyoruz. Bu hizmetler için vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep edilemez.

*Muhtarlarımızın aşılarını başlanacağının müjdesini vermek istiyorum

*29 Nisan Perşembe akşam 19:00’dan, 17 Mayıs’a Pazartesi sabah 05:00’e tam kapanmaya geçiliyor.

*İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.

*Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir.

*Anaokulu, kreş, 8’inci ve 12’nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.

*Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

*Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar istisna teşkil etmeyecektir.