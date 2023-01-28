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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan, iki üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kadir Has ve MEF üniversitelerine rektör atadı.

Fotoğraf: AA

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında iki üniversite dahil çok sayıda atama kararı yayınlandı.


Erdoğan, mevcut rektörler Prof. Dr. Meryem Sondan Durukanoğlu Feyiz’i Kadir Has Üniversitesi’ne, Prof. Dr. Muhammed Şahin’i MEF Üniversitesi’ne atadı.

Bunun haricindeki atama ve görevden alma kararları şöyle:

* Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Arzu Gür görevden alındı.

* Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda açıkta bulunan Elazığ İl Müdürlüğü’ne Aydın Polat, Niğde İl Müdürlüğü’ne Umut Zeybek atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tuncer Tekin ve Tunceli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Önder Yurdakul görevden alındı.

Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne Rahmi Toktaş atandı.

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