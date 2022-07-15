Erdoğan, görev süreleri dolan EPDK üyelerini yeniden atadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, görev süreleri dolan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) üyelerini aynı görevlere tekrar atadı.

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Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre Erdoğan’ın imzasıyla EPDK ikinci başkanı olan Zekeriya Gökşenli, EPDK üyesi İbrahim Tan ve üye Dr. Muhammed Mustafa İzgeç görevlerine devam edecek.

Gökşenli 2008 ve 2014’te EPDK üyeliğine atanmış, 2018 yılında EPDK ikinci başkanlığına getirilmişti.

Tan 2014’te EPDK üyeliğine atanmış ve 2018’de de aynı göreve yeniden getirilmişti.

İzgeç 2018’de EPDK üyesi olmuştu.

EPDK üyelerinin görev süreleri dört yılla sınırlı ancak cumhurbaşkanı, üyeleri dört yıl sonunda bir kez daha aynı göreve atayabiliyor.