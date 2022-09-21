Erdoğan, FIFA başkanının hediye ettiği topa kafa attı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüşmesinde kendisine hediye edilen topa kafa attı.

Birleşmiş Milletler (BM) 77’nci Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’ta bulunan Erdoğan, Türkevi’nde temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, bu kapsamda kapsamında FIFA Başkanı Infantino ile görüştü.

Infantino, görüşme öncesi üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isminin yazılı olduğu, Katar’da yapılacak FIFA 2022 Dünya Kupası resmi topunu hediye etti.

Infantino, bu toptan sadece bir tane üretildiğini söyledi. Topu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Başka yok yani. Üzerinde Tayyip Erdoğan yazıyor” diyerek yazıyı kameralara gösterdi.

Topla kafa vuruşu gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Infantino’nun sorusu üzerine Dünya Kupası’nın oynanacağı Katar’a gideceğini söyledi.

Infantino’nun “Orada oynarsınız da” demesi üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Nasıl oynayacağız ki sen oynayacak mısın? Sen oynarsan ben de oynarım. Ona göre hazırlıklı geleyim” cevabını verdi.

Gianni Infantino’nun “Tabii ki, aynı takımdayız” yanıtı üzerine Erdoğan, “Temim’de (Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani) oynayacak mı?” dedi. Infantino’nun bunun üzerine, “O tenis oynuyor ama o sorun değil” demesi gülüşmelere neden oldu.