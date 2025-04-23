Erdoğan: Elhamdülillah şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki depremlerle ilgili “Elhamdülillah, şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor” dedi.

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Bugün 12:13’ten itibaren çoğu Marmara’da en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi.

Erdoğan’ın açıklaması şöyle:

* AFAD ve sağlık bakanlığımız başta olmak üzere devletimizin tüm birimleri şu an teyakkuz halinde. Arama tarama çalışmalarımız hassasiyetle devam ediyor. Biz de süreci çok yakından takip ediyoruz.

* Buraya gelmeden önce bakan arkadaşlarımızın yanı sıra AFAD başkanımız ve İstanbul valimizden en güncel bilgileri aldım. Elhamdülillah, şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor.

* Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten, afetten, kazadan, beladan muhafaza eylesin diyorum.



