Erdoğan açıkladı: Körfez ülkeleri Türkiye’ye para depolamış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerinin Türkiye’ye ‘para depolayarak’ Merkez Bankası’nı (MB) rahatlattığını söyledi.

Fotoğraf: Diken/AA_Reuters

MB net rezervi 19 Mayıs haftasında eksi 0,2 milyar dolara gerilemiş; böylelikle 21 yıl sonra ilk kez net rezerv eksiye düşmüştü. Swap hariç net rezervse eksi 60,3 milyar dolarla Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye bakanlığından istifa ettiği sınıra ulaşmıştı.

MB rezervlerinin, yabancı paralar karşısında değer kaybı durmayan TL’deki erimeyi dizginlemek kullanıldığı uzmanlarca sıkça vurgulanıyor.

‘Piyasamızı rahatlattı’

Erdoğan, MB’deki bu rezerv erimesi için Körfez devletlerinin araya girdiğini söyledi. CNN Türk’te konuşan Erdoğan şunları kaydetti: “Ekonomimiz, bankacılık sistemimiz, finans sistemimiz gayet sağlam. Bu arada da yine Körfez’den filan bizim sistemimizin içerisine, sağ olsun, para (döviz) depo eden ülkeler oldu. Bu da tabii ister istemez kısa bir süre için de olsa Merkez Bankamızı, piyasamızı rahatlattı.”

Cumhurbaşkanının burada ‘depo etmek’ten kastettiği döviz depo işlemi. Bu işlemler, geçici bir süre için döviz likiditesi ihtiyacı olan bankalarla (Türk bankaları) döviz likiditesi fazlasına sahip bankalar (Körfez bankaları) arasında, Merkez Bankası garantörlüğünde belirli bir faiz ve vadeyle yapılıyor.

Erdoğan,“Bu yeni mi” sorusuna, “Yeni” diye yanıt verdi. Hangi ülkelerin Türkiye’ye finansman sağladığını söylemeyen Erdoğan, gelen finansmanın miktarı hakkında da bilgi vermedi.

Erdoğan sözlerini, “İnşallah bu seçimi de pazar günü kapattığımızda göreceksiniz buraya liderler nasıl gelecekler veya ben o liderlere şükran borcumu ifade etmek için süratle nasıl gideceğim” diye sürdürdü.

Swaplar

MB’nin Çin’le 6 milyar dolar, Katar’la 15 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri’yle yaklaşık 5 milyar dolar ve Güney Kore’yle de 2 milyar dolar olmak üzere toplam 28 milyar dolar karşılığı swap anlaşması bulunuyor.

Azeri Socar’ın MB’de 1 milyar avro tutarında hesabı bulunurken, hangi merkez bankası olduğu açıklanmayan yaklaşık 2 milyar dolarlık hesap daha rezerve girmişti.

Bu yıl rezervleri destekleyen bir başka öne çıkan işlemse Rus Rosatom’un nükleer santral inşası için iki defada yaklaşık 5 milyar dolarlık aktarımı olmuştu.

Suudi Arabistan’sa MB’deki hesabına doğrudan 5 milyar dolar yatırmıştı.