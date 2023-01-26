Erdoğan, 28 Şubat davasında müebbet verilenler dahil üç kişinin cezalarını kaldırdı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan İlhan Kılıç (87) ve Kenan Deniz’in (75) cezalarının Adli Tıp Kurumu’nun ‘kocama hali’ raporu nedeniyle, çeşitli suçlardan toplam 9 yıl 46 ay 24 gün hapis cezası alan Osman Kartal’ın (46) cezasınınsa ‘sürekli sakatlık hali’ sebebiyle kaldırılmasına karar verdi.

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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 2018’de Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce ‘Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren iskat veya vazife görmekten cebren men etmek’ suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen İlhan Kılıç ve Kenan Deniz’in kalan cezalarını, Adli Tıp Kurumunun ‘kocama hali’ raporu sebebiyle kaldırıldı.

Silahla tehdit, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlarından 2019’da Isparta 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nce toplam ayrı ayrı 3 yıl 9 ay ve 2 yıl hapis, birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan 2013’e Isparta 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce 2 yıl 3 ay 15 gün hapis, mala zarar verme ve kasten yaralama suçlarından 2014’te Eğirdir Asliye Ceza Mahkemesi’nce ayrı ayrı 4 ay, 1 yıl 15 ay ve 6 ay hapis, görevi yaptırmamak için direnme suçundan 2020’de Eğirdir Asliye Ceza Mahkemesi’nce 9 ay 9 gün hapis, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 2019’da Eğirdir Asliye Ceza Mahkemesi’nce 1 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verilen ve bu cezaları kesinleşerek Isparta İnfaz Hakimliği’nce hapis cezalarının 9 yıl 46 ay 24 gün hapis cezası olarak içtimaına hükmedilen Osman Kartal’ın (46) kalan cezası da Adli Tıp Kurumu’nun ‘sürekli sakatlık hali’ raporu sebebiyle kaldırılmasına karar verildi.

Erdoğan, söz konusu kararları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104’üncü maddesinin 16’ncı fıkrası hükmü uyarınca verdi.