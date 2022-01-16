Erciyes’te yamaçtan kopan kar kütlesinin altında kalan BM koordinasyon üyesi hayatını kaybetti

Kayseri’de Erciyes Kayak Merkezi’nde yamaçtan kopan kar kütlesinin altında kalan Kanadalı Birleşmiş Milletler (BM) koordinasyon üyesi hayatını kaybetti.
AA’nın aktardığına göre Gaziantep’ten iki arkadaşıyla Erciyes Kayak Merkezi’ne gelen 45 yaşındaki Kanadalı Micheal Kreeft, kayak yaptığı sırada Çobanini kamp yeri yakınlarında pist dışında bir bölgede yamaçtan kopan kar kütlesinin altında kaldı.
Kreef’tin kar altında kalmaktan son anda kurtulan arkadaşlarının ihbarı üzerine, bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kreeft’in cansız bedenine ulaştı.
BM Koordinasyon Üyesi olarak Gaziantep’te görev yapan Kreeft’in cesedi, bulunduğu yerden kar motoru ile alınarak, Hisarcık Kapı’ya indirildi.
Burada bekleyen ambulansa alınan cenaze, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.