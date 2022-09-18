Erciyes’e tırmanan dağcıların üzerine kaya düştü: Bir ölü

Erciyes Dağı’nda üzerlerine kaya düşen dağcılardan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Erciyes Dağı’na tırmanış için Ankara’dan gelen yedi kişilik gruptan ikisi yorulunca inişe geçti. AA’nın haberine göre bu sırada üzerlerine kaya parçası düşen İ.K. ve U.B. yamaçtan aşağı düştü.

Durumu fark eden grup üyeleri, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) sevk edildi.

Yaralılar, jandarmaya ait helikopterle Hisarcık Kapı’daki piste getirilerek 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılardan U.B’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Dağcı İ.K. ise kent merkezindeki bir hastaneye kaldırıldı.