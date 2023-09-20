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Erciyes Dağı’nda mahsur kalan Polonyalı dağcı kurtarıldı

Erciyes Dağı’na tırmanırken mahsur kalan Polonyalı dağcı Daniel’s Baranowski kurtarıldı.

Fotoğraf: AA

Dağda izinsiz zirve tırmanışı yaparken Hörküç Kaya bölgesinde mahsur kalan Daniel’s Baranowski (29), Uluslararası Acil Durum Koordinasyon Merkezine ihbarda bulundu.


Bunun üzerine harekete geçen AFAD, JAK, UMKE ve HADAK Dağcılık Kulübünden 25 kişilik ekibin çalışmasıyla, Erciyes’in 3600 rakımındaki Baranowski’ye 6,5 saat sonra ulaşıldı.

Sağlık durumu iyi olan ve bulunduğu yerden yaklaşık üç saatte indirilen dağcı, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Baranowski, öncesinde planlamamasına rağmen gece saat 04:00’te Erciyes Dağı’na çıkmaya başladığını anlatarak, “Sadece haritadan takip ederek yola çıktım. Böyle bir şey yaşandığı için özür dilerim” dedi.

Tekir Kapı bölgesine getirilen Baranowski, sağlık ekiplerince kontrol edildi. Baranowski, hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Öte yandan, Baranowski’nin bisikletiyle Polonya’dan Türkiye’ye gelerek Erciyes Dağı’ndaki kamp alanında çadır kurduğu öğrenildi.

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