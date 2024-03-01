Ercan Taner: Konsantrasyon bir anda kaybolursa başınıza kötü şeyler gelebilir

Kadro derin, bu takım her türlü bu maçı alır ve tur atlar düşüncem maç başlamadan önceydi. Galatasaray, kendi evinde oynadığı maçların ilk yarılarının 30 dakikalık bölümünde rakiplerine nefes aldırmazdı. Topu kaybettiği anda yaptığı pres ve düşmeyen temposuyla zor anlar yaşardı rakipler… Dün akşam durağan ve top kayıpları ile sıkıntılı bir takım izlemeye başladık. Deneyimli isimlerden oluşan kadrosuyla Karagümrük, iyi top yapıp çabuk ataklarla rakibini rahatsız etmek istiyordu. Daha oyunun başı, takımda işler düzelir derken, devre Markao’nun attığı golle bitmişti. Kaleyi bulan 3 şut ve sadece bir korner kullanan ev sahibi, taraftarlarını şaşırtmıştı.
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