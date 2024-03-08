Ercan Taner: Fred kalitesi diye bir gerçek var

Bizde şöyle bir anlayış var. Mesela, kuralar çekilir, Saint-Gilloise kim? Bunlar, köy takımı yahu. Böyle bir düşünceyi hep toplumun bilinç altına yerleştirmek istiyorlar bazı futbol cahilleri. İsmail Kartal’ın kadrosu “Ben bu turu istiyorum” mesajı veriyordu. Fred sahadaydı. Böyle cesaretli hamleleri severim. “Acaba sakatlanıp, bir problem yaşar mı?” dememişti İsmail Kartal. Batshuayi’nin kendi ülkesinde topu tavana astığı an önemliydi. Bu sistemli takım karşısında öne geçmek büyük avantaj demekti takım için. Oyuna iyi başlayamamıştı Fenerbahçe. Çağlar, savunmayı ayakta tuttu. Cengiz, duran topu iyi kullanmıştı. Çağlar’ın sakatlanıp çıkması, uzun vadede maçı nasıl etkileyebilirdi? E. Frankfurt ve Liverpool’un üzüldüğü bu statda, Fenerbahçe iyi mücadele ediyordu. Fred kalitesi diye bir gerçek var. Onunla orta saha rahatlıyor. Sakatlıktan yeni çıktığı için oyundan çıkarılmasını doğal karşıladım. Tadic, hücum bölgesinde her zaman olduğu gibi oyunu iyi kurdu. Szymanski iyi çalıştı. İkili mücadelerde hırsı ve gayreti önemliydi.

Ercan Taner’in yazısı