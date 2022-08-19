‘Enola Holmes 2’nin yayın tarihi belli oldu

Dedektif Sherlock Holmes’un kardeşi Enola Holmes’e odaklanan Netflix serisinin ikinci filmi 4 Kasım’da platformda yayınlanacak.

Fotoğraf: Netflix

Filme adını veren karakteri ‘Stranger Things’ dizisiyle yıldızı parlayan Millie Bobby Brown canlandırıyor. Sherlock rolünde 2020’de yayınlanan ilk filmde olduğu gibi Henry Cavill var. Helena Bonham Carter, Louis Partridge, Susan Wokoma ve Adeel Akhtar da ikinci filmde yer alacak orijinal kadrodan isimler.

Kadroya yeni eklenenlerse David Thewlis ve Sharon Duncan-Brewster.

İlkinde olduğu gibi Harry Bradbeer’ın yöneteceği devam filminde Enola Holmes kayıp bir kızı bulmak üzere ilk dedektiflik görevini üstlenecek.