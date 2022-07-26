ENKA’da açık hava sineması günleri başlıyor

ENKA Sanat, ağustosta Başka Sinema işbirliğiyle açık hava sineması gösterimlerine başlıyor.

İstanbul İstinye’deki Enka Sanat’ta 1 Ağustos’ta ‘Drive My Car‘, 2 Ağustos’ta ‘West Side Story’, 3 Ağustos’ta ‘After Yang’ ve 5 Ağustos’ta ‘Dune’ gösterilecek.

Başka Sinema film seçkisi pazartesi, salı, çarşamba ve cuma geceleri izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Son dönemde vizyona giren başarı yapımları yıldızlar altında deneyimlemek isteyenler için biletler Biletix’te 56,5 lira. Ayrıca ENKA Vakfı ana gişesinden de alınabilir.