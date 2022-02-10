‘Enigma’ 3,16 milyon sterline alıcı buldu: Ödeme kripto parayla

Dünyanın en büyük kesim elması olduğu düşünülen milyar yıllık siyah elmas ‘Enigma‘, 3,16 milyon sterline (58 milyon lira) alıcı buldu.

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Uzaydan gelmiş olabileceği düşünülen, ortalama bir muz ağırlığındaki 555,55 karat elmasın Sotheby’s müzayedesinde 4,2 milyon sterline kadar alıcı bulacağı tahmin ediliyordu.

Sotheby’s, alıcının kripto parayla ödeme yapmayı tercih ettiğini belirtti.

Açık artırma sonrası kripto para girişimcisi Richard Heart, elması satın alanın kendisi olduğunu duyurdu. Heart Twitter’daki paylaşımda ödeme işlemi sona erip elması teslim aldığında adını değiştirerek kurucusu olduğu blokzincir platformu HEX.com’un adını vereceğini söyledi.