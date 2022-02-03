555 karat siyah elmas açık artırmada: Uzaydan geldiği düşünülüyor

Sotheby’s Müzayede Evi, ‘uzaydan geldiği’ düşünülen 555,55 karat siyah elması açık artırmayla satacak.

‘Enigma’ adlı verilen ve dünyanın en büyük kesim elması olduğu düşünülen değerli taşın 4,4 milyon sterline (80.95 milyon lira) alıcı bulacağı tahmin ediliyor. 3-9 Şubat’ta çevrim içi olarak düzenlenecek açık artırmaya sunulacak elmasın ağırlığı bir muzunkiyle eşdeğer.

Genellik 2,6- 3,2 milyar yıllık olan siyah elmaslar, meteorlarda bulunan bir mineral olan osbornitin içerdikleri için kökenlerinin uzaya dayandığı düşünülüyor.

ABD’nin Los Angels kenttindeki Doğa Tarihi Müzesi’nde görevli jeolog Aaron Celestian, siyah elmasların Dünya’ya asteroit düşmesi sonucunda oluştuğuna dair tezi anımsattı. Buna rakip bir teoriyi savunanlar onların Dünya’ya düşmeden önce uzayda oluştuklarını düşünüyor.

Mevcut sahibi tarafından 1990’larda satın alındığında işlenmemiş hali 800 karat ağırlığında olan Enigma’nın üç yıllık bir işlemden sonra son halini aldığı belirtildi.