Enflasyon muhasebesi yapan bankalarda ‘kel göründü’

İş Bankası’nın enflasyon muhasebesine göre konsolide net karı 2022’de 47,9 milyar TL oldu. Düzeltilmemiş net kar 61,5 milyar TL olarak açıklanmıştı.

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Uluslararası Finansal Raporlama Standardı’na (IFRS) uymak için hiperenflasyon muhasebesi yapan bankaların karları tabloda ‘eriyor’.

İş Bankası’nda da benzer tablo açığa çıktı. Bankanın düzeltilmemiş net karı 61,5 milyar TL olarak açıklanmıştı. Ama enflasyon muhasebesi yapıldığında bankanın net karı 47,9 milyar TL oldu.

Böylelikle bankanın öz sermaye karlılığı yüzde 18,5 seviyesinde oluşmuş oldu.

Benzer bir düşüş, Garanti Bankası’nın hesaplamasında da görülmüştü.

Enflasyon muhasebesi

Enflasyon muhasebesi, AKP’nin döviz kurlarını ve enflasyonu fırlatan ekonomi politikalarının etkisiyle 2003’ten sonra ilk defa geçen sene tekrar gündeme gelmişti. Vergi usul kanununda yer alan maddeye göre son üç yılda yurt içi üretici fiyat endeksi toplamda yüzde 100 ve aynı senede yüzde 10’den fazla yükselirse enflasyon muhasebesi uygulanması gerekiyor.

Türkiye’de şu an enflasyon muhasebesi uygulanmasa da firmalar bilançoları IFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standardı) kurallarına göre de çıkarmak zorunda.