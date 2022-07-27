Enflasyon Britanya’yı da ‘vurdu’: 99 penilik McDonald’s çizburgerine 14 yıl sonra ilk zam

Britanya’da McDonald’s artan maliyet baskılarına dayanamayarak 14 yılı aşkın süredir 99 peniye sattığı çizburgere zam yaparak fiyatını 1,19 sterline çıkardı.

Fotoğraf: McDonald’s

Ülkede haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 9,4’e yükselerek şubat 1982’den bu yana en yüksek düzeye çıkmıştı. Ulusal İstatistik Ofisi’nin verileri, enflasyonun sadece son bir ayda yüzde 0,3 arttığını gösteriyor.

Enflasyonun yükselmesinde özellikle akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki artış etkili oldu.

McDonald’s açıklamasında Britanya’daki restoranlarında fiyatlara 10-20 peni zam yapıldığı belirtildi.

Şirketin Britanya ve İrlanda CEO’su fiyatlar konusunda zor kararlarla karşı karşı kaldıklarını belirterek “Her türlü bir fiyat artışının iyi haber olmadığını biliyoruz ancak bu değişiklikleri erteleyebildiğimiz kadar erteledik ve minimumda tuttuk” dedi.