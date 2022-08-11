Enerji bakanı: Rusya’dan doğalgazın bir kısmını rubleyle alabiliriz

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin en büyük doğalgaz tedarikçisi Rusya’dan ithal ettiği doğalgazın bir kısmının ruble karşılığında da satın alabileceğini söyledi, ama miktarını belirtmedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmesinin ardından iki ülke arasında ticaretin rubleyle yapılabileceğini söylemişti: “Sayın Putin’le ruble üzerinde mutabık kaldık. Ruble noktasında bu alışverişlerimizi yapacağımız için o da tabii Türkiye-Rusya arasında mali noktada ayrı bir güç kaynağı olarak Rusya’ya ve Türkiye’ye kazandıracak.”

Türkiye oranı yıllar içinde değişmekle beraber ithal ettiği doğalgazın yüzde 50’ye kadar olan kısmını Rusya’dan satın alıyor. Türkiye’nin ithal ettiği doğalgazın değeri açıklanmıyorsa da yılda 45-50 milyar dolar olan enerji ithalatının önemli bir bölümünü oluşturuyor.

AA’ya konuşan Dönmez, Rusya’yla doğalgaz ticaretinde ruble ödeme hakkındaki soruya şöyle yanıt verdi: “Rubleyle ticaret birkaç yıl öncesine gidiyor. Bu konjonktürde bu konu ciddi bir alternatif olarak öne çıktı. Rubleyle ödeme söz konusu olacak, oran konusunda rakam telaffuz etmek istemiyoruz. Bunlar da önümüzdeki günlerde netleşecek konular ama iki lider de milli paralarla ticaret konusunda mutabık kaldılar.”