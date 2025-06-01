Enerji bakanı: 22 yılda enerji faturası olarak ithalata 1 trilyon dolar ödedik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar “Son 22 yılda enerji faturası olarak, ithalata ödediğimiz para 1 trilyon dolar (yaklaşık 39 trilyon 208 milyar lira)” dedi.

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Bayraktar, AKP Eskişehir il toplantısında Türkiye’nin enerji politikalarını anlattı.

Bakanın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Birinci görevimiz, Türkiye’de yaşayan 86 milyon vatandaşımıza, gece gündüz, kaliteli, kesintisiz, ucuz bir şekilde enerjiyi temin ve tedarik edebilmek. Bu, elbette ki günlük hayatını idamesi için de Türkiye’nin ekonomisi için de önemli.

* Her gün 32 milyon araca yetecek akaryakıtı tedarik etmek, 42 milyon haneye elektrik getirmek, 21 milyon haneye doğalgaz götürmek zorundayız.

* Son 22 yılda enerji faturası olarak, ithalata ödediğimiz para 1 trilyon dolar. Türkiye, 22 yılda bu kadar parayı enerjiyi ithal etmek için dışarıya ödedi.

* Bu 1 trilyon dolarla 200 tane Atatürk Barajı; şimdi 70 yıllık rüyayı gerçeğe dönüştürdüğümüz Akkuyu’da yaptığımız 4 reaktörü değil, 100 nükleer reaktörü; 91 İstanbul Havalimanı’ndan yapabilirdik. Enerjideki bağımsızlık hikayemiz, aslında ekonomideki bağımsızlık hikayemizle eş değer bir konu.