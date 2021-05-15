Ender İmrek: Vatan, millet, ezan, bayrak söylemi ile nelerin nasıl örtüldüğü bu denli çarpıcı gösterilemezdi

Bir organize suç örgütü lideri olarak Sedat Peker’in “içeriden biri” olarak konuştuğu görülüyor. Daha önce devletin en üst katlarıyla muhatap olmuş ve kademeli olarak bir ilişkiler ağı içinde olduğunu açık seçik olarak sergiliyor. Erdoğan ile fotoğrafları olan, kabullerde bulunmuş biri Peker. “Hayırsever iş adamı” ünvanlı… İçişleri Bakanı’nın kendisini koruduğunu, koruma tahsis ettiğini açıklıyor. Devletin egemenlerin elindeki bir yönetme aygıtı olarak ne halde olduğunu çarpıcı açıklamalarıyla gösteriyor. Zerrab’dan Zindaşti’ye, Burhan Kuzu’ya kadar birçok şey yaşandı.

Aslında vatan, millet, ezan bayrak söylemi ile nelerin nasıl örtüldüğü bu denli çarpıcı gösterilemezdi. Bizlerin söyledikleri, muhalefetin dile getirdiklerini “vatan, bayrak, ezan millet düşmanlığı” ile izah edilip işin içinden sıyrılanların nasıl da boğazına kadar pisliğin içine batmış olduklarını onlarla birlikte olan ancak şimdilerde çıkar çatışmaları içine girmiş olan ortaklar açıklıyor.

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Ender İmrek’in yazısı