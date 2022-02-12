Ender İmrek: Tek yaptıkları sayaç okumak olan şirketler doymak bilmiyor

Ülke, dört bir yanı elektrik zamlarını protesto eylemleriyle çalkalanıyor. Esnaf iflas çığlıkları atıyor. Ocak ayında on binden fazla küçük esnaf dükkanına kilit vurmak zorunda kaldı. Faturasını ödeyemeyen milyonlarca işçi ve emekçi bir çıkış yolu aramaktadır.

Tüm yatırımı halkın kaynaklarıyla gerçekleştirilen, altyapısı yine halktan alınan vergilerle yapılmış olan, tek yaptıkları sayaç okuma olan şirketler doymak bilmiyor.

Özcesi, 20 yıllık AKP iktidarı ömrünün sonuna yaklaşırken daha pervasız davranmaktadır. Kamu kaynaklarının yağmalanması için adeta tüm kanalları sonuna kadar açmaktadır. 2022 yılı oyları yüzde 30 dolayına düşmüş olan, yanına aldığı MHP ile birlikte tükenişini engelleyemeyen Erdoğan yönetimi tam bir çıkmaz içindedir.

Yapılması gereken haklı tepki ve direnişi büyütmektir. İş ekmek, demokrasi ve özgürlük buradan kazanılacaktır.

Ender İmrek’in yazısı