Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ender İmrek: Ölenler ‘çarklar dönsün’ diye ölüm fabrikalarına sürülen işçiler

Ve salgını fırsata çevirmiş kapitalizmin sömürü ve yağmada sınır tanımıyor oluşu daha çıplak görülüyor. Kovid-19 salgınının fırsata çeviren, işçilerin ve emekçilerin köleleştirildiği, toplu kıyıma sürüklendikleri bir dönemdir yaşamakta olduğumuz.

Dünyada 151 milyonu aşkı insan hastalığın pençesine düştü. 3 milyon 200 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Ölenler yoksullar, “çarklar dönsün” diye ölüm fabrikalarına sürülen işçiler emekçiler. Hiçbir önlem alınmadan, aşıya ulaşamadan, tezgahların başına doldurulan işçi ve emekçiler ölmekle kalmıyor, ailelerini, yaşlı yakınlarını da alıp gidiyorlar!

Reklam

Ender İmrek’in yazısı

SON HABERLER

TBP başkanı: İki aydır tarikat ve cemaat üyeleri baskı yapıyor

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, “Dükkanlarımıza son iki aydır tarikat ve cemaat üyeleri gelip bize baskı yapıyor. “Bu işi yapmayın, yaptığınız iş lanetli iş” diyorlar. Asılsız mektuplar geliyor… Sürekli bunlarla uğraşıyoruz” dedi.