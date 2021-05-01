Ender İmrek: Ölenler ‘çarklar dönsün’ diye ölüm fabrikalarına sürülen işçiler

Ve salgını fırsata çevirmiş kapitalizmin sömürü ve yağmada sınır tanımıyor oluşu daha çıplak görülüyor. Kovid-19 salgınının fırsata çeviren, işçilerin ve emekçilerin köleleştirildiği, toplu kıyıma sürüklendikleri bir dönemdir yaşamakta olduğumuz.

Dünyada 151 milyonu aşkı insan hastalığın pençesine düştü. 3 milyon 200 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Ölenler yoksullar, “çarklar dönsün” diye ölüm fabrikalarına sürülen işçiler emekçiler. Hiçbir önlem alınmadan, aşıya ulaşamadan, tezgahların başına doldurulan işçi ve emekçiler ölmekle kalmıyor, ailelerini, yaşlı yakınlarını da alıp gidiyorlar!

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Ender İmrek’in yazısı