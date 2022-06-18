Ender İmrek: Kürt sorunu üzerinden sürdürülen ikili bir hesap var

Kürt sorunu üzerinden sürdürülen ikili bir hesap var. Bir yandan baskı ve şiddet bir yandan bölme parçalama yolu. 17 Nisan’dan bu yana KBY sınırları içinde süren ‘Kilit Pençe operasyonu’na paralel olarak Rojava bölgesine doğrultulmuş namlular ateşe hazır hale getiriliyor. Bu kapsamda ABD ve Rusya ile süren pazarlıkların tamamı iç politikaya endeksli ve bu da önümüzdeki seçimi kazanma hesabına bağlanmıştır. Kürtleri her tarafta kuşatma altına alan bir politika sürdürülüyor. İmralı’daki hesap da bu kuşatmanın bir başka versiyonu. Bir süre önce Erdoğan’ın İmralı’daki ile Edirne’dekini karşılaştırması ve kapıştırma hesabı akıllardadır. Karşı karşıya getirme, kamplaştırma, parçalama etkisiz bir hareket yaratmak istiyorlar.

Ender İmrek’in yazısı