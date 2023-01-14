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Yaramazlara biraz batar!

Ender İmrek: Bakanlığa bağlı gayrı nizami ordu

Önceki gün, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel tarafından açıklanan “ebabiller” isimli 8 bin kişilik “trol ordusu” ve ilişkiler ağının boyutu bile nasıl bir sürecin içinde olduğumuzu gösterirken ne yazık ki muhalefet, halkın umudunu büyütecek ortak bir tutumu egemen hale getirememektedir. 

Bir bakanlığa bağlı gibi çalışan bir gayri nizami ordu düşünün… Jandarma ve polis teşkilatının sosyal medya hesaplarının bu ordunun tepesindekiler tarafından yönlendirildiğini de Özgür Özel, belgeleriyle açıkladı. 


Polis Bando Takımının AKP Seçim Marşı’nı seslendirdiği, generallerin, TSK’nin üst komuta kademesinin, ancak bir parti toplantısında karşılaşabileceğimiz görüntülerle, ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu’na verip veriştiren AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı alkışlamaları, seçime giderken durumun vahametinin başka bir boyutuna işaret etmektedir. 

Ender İmrek’in yazısı

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