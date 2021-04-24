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Yaramazlara biraz batar!

Ender İmrek: 101. yılında ‘neredeyse’ ne TBMM, ne halk iradesi…

101. yılında “nerdeyse” demek doğru mu, bilmiyorum! Ama ne TBMM, ne halk iradesi… Zira tek adam hakimiyeti altında, Saray’dan kararnamelerle yönetilen bir ülke haline getirildi Türkiye. Bu eski TBMM’ye ve eski cumhuriyete övgü değil, ancak eskinin bile yok edildiği, ‘yeni‘ bir süreçteyiz yüzyıl sonra…

Türkiye, padişahlıktan cumhuriyete geçmiş, yüz yılı devirmiş bir cumhuriyet rejimi olarak hep bir mücadeleler süreci içinde oldu.

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Bizlerin, cumhuriyeti demokratikleştirmek için mücadele ettiği, statükocuların mevcudu savundukları, gericilerin yok etmek için çaba gösterdikleri yüzyıl geride kaldı.

Ender İmrek’in yazısı

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