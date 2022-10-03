ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 186

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 186,27 olarak açıkladı. ENAG’a göre enflasyon eylülde yüzde 5,30 arttı.

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Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu ENAG’ın geçen ayki verilerine göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 5,86, yıllık bazdaysa yüzde 181 artmıştı.

Eylül verilerine göreyse enflasyon aylık bazda yüzde 5,30, yıllık olaraksa yüzde 186,27 arttı.

Yıl başından bu yana gerçekleşen enflasyonsa yüzde 101 olarak hesaplandı.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Eylül ayında %5.30 arttı.



E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %186.27, yılın başından itibaren ise %101.63 olarak gerçekleşti. — ENAG (@ENAGRUP) October 3, 2022

İktidar baz etkisine sığınıyor

Enflasyon, bir seneki önceki istatistiklerle karşılaştırmayla belirleniyor. Buna baz etkisi deniyor. Örnek vermek gerekirse geçen yılki kur artışları sonucu aralıkta enflasyon aylık yüzde 13,6 olarak hesaplanmıştı. Bu aylık artış, endeksi 13,6 puan artırmış oldu. Bu sene aralıktaysa aylık enflasyonun yüzde 0,99 geldiğini varsayalım. Bu durumda geçen yılın aralık enflasyon oranı endeksten çıkacak yerine gelen yüzde 0,99’luk oran girecek ve 12 aylık enflasyon ciddi oranda düşmüş olacak.

Enflasyon için önlem almayan hükümet, işte bu baz etkisine sığınıyor. İktidar yetkilileri bu yüzden enflasyonun geçen sene aylık olarak yüksek geldiği aralık, ocak aylarını ‘düşüş’ için işaret ediyor.

Uzmanlar, seçimlere yaklaştıkça enflasyonda baz etkisiyle oluşacak düşüşün, iktidar tarafından sanki fiyatlar gerilemiş gibi lanse edileceğini düşünüyor.