ENAG: Ekimde yıllık enflasyon yüzde 185

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ekimde 12 aylık enflasyonu yüzde 185,43 olarak açıkladı.

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Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu ENAG’ın geçen ayki verilerine göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 5,30 yıllık bazdaysa yüzde 186,27 artmıştı.

Ekim verilerine göreyse enflasyon aylık bazda yüzde 7,18, yıllık olaraksa yüzde 185,34 arttı. Bu oran, Eylül 2021’de yıllık veri açıklamaya başlayan ENAG’ın enflasyon hesaplamalarındaki ilk düşüş.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ekim ayında %7.18 arttı.



E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %185.34 gerçekleşti. — ENAG (@ENAGRUP) November 3, 2022

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ekimde kentteki tüketici fiyatları geçen yıla göre yüzde 108,8 arttığını açıklamıştı.

Baz etkisi

Enflasyon, bir seneki önceki istatistiklerle karşılaştırmayla belirleniyor. Buna baz etkisi deniyor. Örnek vermek gerekirse geçen yılki kur artışları sonucu aralıkta enflasyon aylık yüzde 13,6 olarak hesaplanmıştı. Bu aylık artış, endeksi 13,6 puan artırmış oldu. Bu sene aralıktaysa aylık enflasyonun yüzde 0,99 geldiğini varsayalım. Bu durumda geçen yılın aralık enflasyon oranı endeksten çıkacak yerine gelen yüzde 0,99’luk oran girecek ve 12 aylık enflasyon ciddi oranda düşmüş olacak.

ENAG verisindeki kısmi düşüş de baz etkisinden kaynaklanıyor.