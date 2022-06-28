En uzun süre akrep pozunda durma rekoru kırıldı

Hintli yoga eğitmeni Yash Mansukhbhai en uzun süre akrep pozunda durma rekorunu kırdı.

Fotoğraf: Guinness

Dubai’de yaşayan 21 yaşındaki Mansukhbhai tam 29 dakika dört saniye akrep pozunda durarak inanılmaz bir rekora imza attı. Önceki rekorun süresi dört dakika 47 saniyeydi.

Akrep pozu kolların dirsek altından yerde olduğu ve bacakların yay şeklinde kafanın üzerine uzadığı gelişmiş yoga pozlarından biri.

Mansukhbhai rekor denemesi için yaklaşık iki yıl hazırlandı, pandemi nedeniyle eve kapandığı dönemi bu ilginç yeteneğini geliştirmek için kullandı.

Ön kollarının üzerinde durma egzersizleri yaparak hatta elleri üzerinde yürüyüş bandıdan yürüyerek kol ve omuz kaslarını, esnekliğini geliştirdi.

Genç yoga eğitmeni Guinness Dünya Rekorları’ndan sertifikasını teslim aldı.