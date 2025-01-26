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Yaramazlara biraz batar!

En eski çok bileşenli av zehiri bulundu

Arkeologlar 7 bin yıllık kemikte en eski çok bileşenli av zehirini buldu.

Fotoğraf: Uyluk kemiği

Güney Afrika’da arkeologlar, bir antilopun uyluk kemiğinin içine saplanmış ok uçları üzerinde dikkat çekici bir keşif yaptı: Kayıtlardaki en eski karmaşık zehir.


Femur kemiği, avcıların üç ölümcül okla hedef aldığı bir antilopa aitti.

Güney Afrika’daki Kruger Mağarası’ndaki boyalı kaya sığınağında bulunan kemikte en az iki toksik (digitoksin ve strophanthidin) bitki bileşeninin bir kombinasyon bulundu. Üçüncü bir toksinin de izi var.

Bu, kayıtlardaki en eski zehir olmasa da, tarihte bulunan ilk karışım.

‘Karmaşık tarif’, 7 bin yıl önce tıp geleneklerinin ne kadar gelişmiş olduğuna dair çarpıcı bir işaret.

Science Alert’e konuşan araştırmacı Justin Bradfield, üç ok ucunun kemiği deldiğini ve ilik boşluğunda izler bıraktığını gösterdiğini söyledi.

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