Emre Kongar: Yapılmadan geri alınan ücret zammı

… yeni asgari ücret eskisinden 1425 lira daha fazla görünürken dolar değeri üzerinden 109 dolar daha eksik.

Daha net olarak belirtirsek, asgari ücret, enflasyondan arındırılmamış cari Türk Lirası değerine göre, eskisine oranla yüzde 50 artmış görünüyor ama dolar değeri üzerinden yüzde 28 eksilmiş.

enflasyon oranına göre, bu yıl ilan edilen asgari ücret, geçen yılki eski asgari ücrete göre: 2825-2550=275 Türk Lirası daha eksik.

Kasıtlı yapılan faiz indirimi ile yol açılan Dolar yükselişinin neden olduğu yüzde 40 enflasyon, sadece işçilerin, emekçilerin değil, bütün nüfusun cebinden eksilen paradır.

Bu para elbette “buharlaşmıyor”, başka birilerinin cebine gidiyor.

Emre Kongar’ın yazısı