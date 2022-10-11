Emre Kongar: Erdoğan’dan kendi kalesine gol

Kılıçdaroğlu’na “Bu pek pas vermekten de anlamaz ama farkında olmadan bize bir pas verdi. Bizim de golü atmamız lazım. Bilmiyor benim ömrümün santraforlukla geçtiğini” diyen Erdoğan, bırakın rakibine farkına varmadan pas vermeyi, kendi kalesine gol attı:

9 Ekim 2022 Pazar günü bir vakfın toplantısında yaptığı konuşmada şöyle dedi:

“Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah’ın izniyle olmayacağı bir Türkiye’yi biz hallederiz.

Bunu biz yaparız. Şu an itibarıyla onun hazırlığı içindeyiz.”

Böylece hem 20 yıllık iktidarları sonunda Türkiye’yi getirdikleri yolsuzluk, rüşvet ve yoksulluk zirvesini kabul etti hem de bu sorunları kabul ederek yirmi yıllık iktidarları boyunca bunları çöz(e)memiş olduklarını da itiraf etmiş oldu.

Sanki yirmi yıldır Türkiye’yi CHP veya Kılıçdaroğlu yönetiyormuş da yolsuzlukların, rüşvetin ayyuka çıkması, halkın gitgide yoksullaşması gibi sorunları onlar yaratmış gibi yaptığı bu konuşma, tam anlamıyla “kendi kalesine gol atmaktır”.

Emre Kongar’ın yazısı